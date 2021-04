© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento, partecipa alla Tavola Rotonda "A New European Bauhaus - Formazione, progetto e comunità" organizzata dalla Triennale di Milano e promossa dalla Commissione Europea. L’evento viene aperto da un video-messaggio di Mariya Gabriel, commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l’educazione e i giovani.Modalità telematica (ore 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno l’illustrazione delle proposte di modifica della Legge regionale 16/2016 in materia di servizi abitativi pubblici. Partecipa l’assessore comunale alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. Sono stati invitati l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli e il direttore generale Casa di Regione Lombardia Giuseppe Di Raimondo Metallo.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)Commissione consiliare Antimafia. All’ordine del giorno: “Il radicamento e gli interessi criminali mafiosi a Milano”. Com audizione di Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale Antimafia presso la Procura di Milano.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. Prima dell’inizio della seduta la cerimonia celebrativa della “Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”. Dopo il question time la discussione di sette mozioni e la nomina di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio sindacale di Arexpo SpA.Palazzo Pirelli - Aula consiliare, via Fabio Filzi, 22 (dalle 10.00 alle 19.00)Presentazione alla stampa, del 5° Forum Food&Beverage, patrocinato da Regione Lombardia e da The European House-Ambrosetti. All'appuntamento è prevista la partecipazione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori. Intervengono Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo, The European House - Ambrosetti; Francesco Mutti, amministratore delegato, Mutti; Stefano Marini, amministratore delegato Sanpellegrino - Gruppo Nestlé e Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano.Piattaforma Zoom e Belvedere di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (dalle 11.00 alle 12.30)VARIEIncontro "Il Futuro Davanti" organizzato dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo per presentare le nuove Linee Guida 2021-2022 e illustrare le tematiche ritenute rilevanti e prioritarie nel prossimo biennio in ambito sociale. Dopo il saluto introduttivo affidato al presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervengono Stefano Arduini, direttore di Vita e Giovanna Paladino, responsabile segreteria tecnica di presidenza Intesa Sanpaolo; Cristina Aspesi, responsabile Ufficio Fondo di Beneficenza, segreteria tecnica di presidenza Intesa Sanpaolo e Alessandro Castrianni, coordinatore operativo attività, Ufficio Fondo Beneficenza.Modalità telematica (ore 10.00)Inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con collegamenti con le sedi di Roma, di Piacenza e di Brescia. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in collegamento dal Palazzo del Quirinale, il rettore Franco Anelli pronuncia il discorso inaugurale. Segue il saluto di monsignor Mario Delpini, in qualità di presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna, largo Gemelli, 1 - Milano (ore 10.30)Presidio di Milano in Comune al Municipio 6 per chiedere l’attivazione del drive-through al parcheggio della MM2 di Romolo, anche come sede vaccinale.Piazza Tazio Nuvolari - Milano (dalle 17.30 alle 19.00) (Rem)