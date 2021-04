Turchia-Libia: Erdogan, sostegno a governo legittimo e sovranità di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sostiene il governo legittimo della Libia e considera "prioritarie" la sovranità, integrità territoriale e unità politica del Paese. Lo ha detto questa sera il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa congiunta tenuta con il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ad Ankara. L’accordo turco-libico del novembre 2019 sulle zone economiche esclusive nel Mediterraneo ha garantito gli interessi nazionali di entrambi i Paesi, ha proseguito Erdogan. Da parte sua, Dabaiba ha espresso “gratitudine” per il sostegno della Turchia, e ha ribadito l’importanza del ruolo di Ankara nel garantire un cessate il fuoco permanente nel Paese. “Abbiamo espresso la nostra aspirazione a cooperare con la Turchia nelle riforme di sicurezza e nel combattere il terrorismo”, ha detto Dabaiba. “Siamo anche disposti a sviluppare la cooperazione in campo energetico con la Turchia”, ha aggiunto il premier di Tripoli. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, a conclusione del primo incontro del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello turco-libico, tenuto oggi ad Ankara e presieduto congiuntamente da Erdogan e Dabaiba, sono stati siglati cinque accordi di cooperazione tra Libia e Turchia. (Tua)