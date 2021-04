Roma: Pelonzi (Pd), Raggi presa dall'agone elettorale continua con gaffe su Ryder cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi mesi dalla fine del mandato la sindaca Raggi continua a stupirci con i suoi colpi di scena". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Ormai presa dall'imminente campagna elettorale dimentica completamente Roma confondendo il Colosseo con l'arena di Nimes, in Francia - aggiunge -. La prima cittadina divora ogni notizia appropriandosi dei meriti dello svolgimento della Ryder cup, ma anche quando le spiegano che non è stato merito suo, Raggi in preda all'agone elettorale vende l'evento come sua iniziativa. Difficile crederlo vista la sua avversione agli eventi sportivi come il no alle Olimpiadi. Ma è talmente presa dalla sua annuncite che compie un'altra imperdonabile gaffe confondendo le sede dello svolgimento della Ryder cup a Roma invece che a Guidonia. La sindaca - conclude Pelonzi - sa che sta amministrando la Capitale? Dalle figuracce che ha collezionato in questi 5 anni sembra proprio di no". (Com)