Germania: rapporto criminalità, reati in calo del 2,3 per cento nel 2020 (2)

- I reati di droga sono aumentati dell'1,7 per cento a 365.753. Per gran parte, si tratta di crimini che coinvolgono la cannabis e i suoi derivati (227.958, +1,3 per cento). I reati con cocaina e crack segnano una crescita del 7,4 per cento a 25.829. Per le metamfetamine, il dato è di 14.570 casi (+16,7 per cento), per le nuove sostanze psicoattive (Nps) di 4.957 casi (+7,6 per cento). Calano, invece, del 5,5 per cento a 10.906 i reati relativi all’eroina e del 3,2 per cento a 49.923 quelli legati ad anfetamine e derivati, inclusa l’ecstasy. (segue) (Geb)