G20: Borgonzoni, fondamentale tutelare il patrimonio da rischi cambiamenti climatici

- In una nazione come l’Italia "a forte rischio idrogeologico, sismico, di erosione delle coste, l’intervento del ministero della Cultura e del governo per tutelare il patrimonio culturale è stato, è e sarà grandissimo". Lo ha detto il sottosegretario di alla Cultura, Lucia Borgonzoni, nel suo intervento di apertura del webinar organizzato dal MiC in vista del G20 dal titolo: "Addressing the Climate crisis through Culture – Preserving Cultural Heritage, Supporting the Green Transition". All’incontro - riferisce una nota - hanno partecipato esperti, studiosi e operatori di tutto il mondo che si sono confrontati su gli effetti del cambiamento climatico sul patrimonio culturale e le conseguenti azioni di tutela. "Il patrimonio culturale è radici, tradizioni ma anche tecnologia ecco perché - ha concluso il sottosegretario - dobbiamo investire sulle nuove tecnologie e valorizzare quelle aziende e quelle istituzioni che realizzano modelli virtuosi che possono primeggiare in tutto il mondo". (Com)