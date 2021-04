Americhe: inviato Biden inizia tour regionale in Colombia, Argentina ed Uruguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Gonzalez, figlio di emigranti, è nato a Cartagena, in Colombia, e vive negli Stati Uniti dai 7 anni. L'inviato di Biden è oggi il principale consigliere per l'America Latina e i Caraibi nel Consiglio di sicurezza nazionale e l'esperto sulla regione più vicino al presidente. E' lui che cercherà di oliare le relazioni tra gli Stati Uniti e il governo di Alberto Fernández in visita a Buenos Aires martedì prossimo, secondo il quotidiano "Clarín". E' entrato nel governo di Washington durante l'amministrazione di Barack Obama, come consigliere di Biden, allora vicepresidente e con l'attuale presidente ha già effettuato diversi viaggi nella regione. In una recente intervista, Gonzalez ha affermato che "Joe Biden è una persona che conosce la regione, ha viaggiato 16 volte come vice presidente e come presidente continuerà a essere coinvolto, perché capisce che la promozione di una regione sicura, democratica e prospera è nell'interesse nazionale degli Stati Uniti". (Mec)