Usa-Nato: Blinken parla con Stoltenberg, focus su Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della sua partenza per Bruxelles, in programma domani. Lo rende noto in una dichiarazione il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Al centro del confronto una serie di questioni tra le quali la necessità “che la Russia cessi il rafforzamento della sua presenza militare lungo i confini con l’Ucraina e nella Crimea occupata”. Blinken e Stoltenberg hanno discusso anche “delle prospettive di pace” in Afghanistan e dei preparativi del prossimo summit Nato.(Nys)