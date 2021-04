Calabria: Spirlì, su vaccinazione ingranata marcia giusta con hub e centri di distretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo ad essere impegnati a 360 gradi in questa fase della campagna vaccinale con l’apertura di nuovi hub e centri di distretto. Abbiamo ingranato la marcia giusta". È quanto ha dichiarato oggi il presidente della Regione, Nino Spirlì, durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale allestito nell’Ente Fiera Magna Grecia di Catanzaro. Spirlì ha affermato: "Avremmo potuto fare prima se avessimo avuto la stessa Sanità delle altre regioni e non un sistema indebolito da 30 anni. Perciò i risultati che stiamo ottenendo in questo momento sono molto importanti e sono da ricondurre ai notevoli sforzi comuni compiuti da tante entità come Protezione civile, Croce rossa, associazioni di volontariato, commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere e il commissario Longo, affiancato dalla giunta regionale". (Ren)