Covid: capigruppo M5s, gravi violenze contro Forze ordine, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo le difficoltà che vivono tanti cittadini a causa delle necessarie restrizioni dovute alla pandemia, ma questo non giustifica che la protesta e il legittimo diritto di critica si tramuti in violenza, che è sempre da condannare. Esprimiamo la nostra solidarietà agli esponenti delle forze dell'ordine che sono stati oggetto di tali intemperanze e aggressioni da parte di alcuni manifestanti". E' quanto affermano in una nota congiunta i capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato e alla Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa. "Abbiamo già sollecitato un nuovo scostamento di bilancio - proseguono gli esponenti pentastellati - e criticato l'apertura di una crisi in piena pandemia, che ha contribuito a far slittare l'arrivo dei nuovi ristori alle categorie più colpite previsti dal governo Conte. Chiediamo all'esecutivo di fare in fretta e di dare un'ulteriore accelerazione all'arrivo di questi aiuti - concludono Licheri e Crippa - perché ristoratori, negozianti e diversi altri comparti stanno soffrendo e non ce la fanno più ad andare avanti". (Com)