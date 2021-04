Imprese: Iveco sigla un memorandum d’intesa con Plus per lo sviluppo di veicoli autonomi per l’autotrasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco, marchio di Cnh Industrial Nv e pioniere nella commercializzazione e produzione di veicoli alimentati con combustibili alternativi, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un memorandum di intesa con Plus, azienda leader globale nei veicoli autonomi per l’autotrasporto, per lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali a guida autonoma. Lo rende noto un comunicato di Cnh Industrial. Secondo i termini del memorandum di intesa non vincolante, Iveco e Plus integreranno il sistema completo di guida autonoma PlusDrive sugli autocarri di ultima generazione Iveco S-Way. Nell’ambito della collaborazione si valuterà inoltre il possibile impiego del sistema di propulsione Iveco a gas naturale liquefatto (Gnl) per l’alimentazione dei veicoli a guida autonoma sviluppati congiuntamente. I veicoli commerciali alimentati a bio-metano sono attualmente l'unica alternativa al diesel disponibile nell’immediato e su vasta scala per autotrasporti a emissioni zero. Iveco è da oltre 20 anni all’avanguardia di questa tecnologia, nella quale è leader del mercato europeo. (segue) (Com)