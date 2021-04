Imprese: Iveco sigla un memorandum d’intesa con Plus per lo sviluppo di veicoli autonomi per l’autotrasporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership, che combina l'esperienza di Iveco nello sviluppo, produzione e vendita di mezzi pesanti con l’avanzata tecnologia di guida autonoma di Plus, mira a portare rapidamente sul mercato un autocarro a guida autonoma sicuro, efficiente in termini di consumo di carburante e modulare, in Europa e in altre aree geografiche. Iveco collabora già con diverse aziende selezionate per quanto riguarda gli Adas (Advanced Driver-Assistance Systems), ovvero i cosiddetti sistemi attivi di assistenza alla guida, e la collaborazione con Plus non potrà che accelerare ulteriormente lo sviluppo del livello di automazione dei mezzi pesanti. Plus – sottolinea la nota - è il partner ideale per questo processo grazie alla sua tecnologia, al suo slancio innovativo e ai suoi rapporti già ben consolidati con i medesimi fornitori di componenti chiave di Iveco. I team di entrambe le società lavoreranno a stretto contatto per sviluppare e implementare veicoli autonomi per l’autotrasporto, tra cui uno alimentato a gas naturale, con l'obiettivo finale di contribuire a un futuro più sostenibile. Plus, società con sede nella Silicon Valley, attualmente applica la sua tecnologia completa e autosufficiente di guida autonoma al fine di rendere possibile il trasporto commerciale autonomo su larga scala. (Com)