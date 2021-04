Energia: Indonesia, Derazona ordina a Airbus elicotteri H160

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopters si è assicurata un ordine per l'H160 da parte di Derazona Helicopters in Indonesia, portando questo nuovo elicottero nel settore dell'oil & del gas del Paese. Lo riferisce in un comunicato la stessa azienda, aggiungendo che l'elicottero multi-missione H160 svolgerà “un ruolo importante nei programmi di espansione dell'operatore indonesiano nei settori oil & gas, off-shore, utility e il trasporto passeggeri commerciali”. "Questo nuovo ordine è opportuno mentre l'azienda intraprende un percorso di trasformazione per far crescere il nostro business. Siamo molto colpiti dalle prestazioni dell'H160 ed entusiasti delle opportunità che questo elicottero all'avanguardia porterà alle nostre operazioni", ha detto Ramadi Widyardiono, Business Development Manager di Derazona Helicopters. (segue) (Com)