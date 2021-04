Energia: Indonesia, Derazona ordina a Airbus elicotteri H160 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto onorati della fiducia di Derazona, che non è solo il primo operatore di H160 del paese, ma anche il nostro cliente di lancio per il settore oil & gas nella regione Asia-Pacifico", ha detto Vincent Dubrule, responsabile dell'Asia-Pacifico di Airbus Helicopters. "L'H160 è un elemento rivoluzionario, che stabilisce nuovi standard di sicurezza, prestazioni, comfort e design. Confidiamo che sarà un bene prezioso per i nostri clienti che rafforzeranno le loro operazioni con questo versatile elicottero", ha aggiunto. Con 68 brevetti, l'innovativo H160 è l'elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo, progettato pensando alla sicurezza e al comfort dei passeggeri. Il design è caratterizzato da una suite senza precedenti di aiuti per il pilota, fornita attraverso l'avionica Helionix, che riduce sostanzialmente il carico di lavoro dell'equipaggio e diminuisce il rischio di errore del pilota. (segue) (Com)