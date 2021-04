Energia: Indonesia, Derazona ordina a Airbus elicotteri H160 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dall'inizio l'elicottero è stato progettato per soddisfare le esigenti condizioni delle operazioni nel settore oil & gas. Le dimensioni compatte dell'elicottero saranno un ulteriore vantaggio per l'atterraggio sulle piattaforme petrolifere. Alimentato dagli ultimi motori Arrano di Safran Helicopter Engines, l'H160 gode di una riduzione del 15% del consumo di carburante, contribuendo immediatamente alla riduzione delle emissioni. Le pale Blue Edge e il più grande rotore di coda Fenestron assicurano bassi livelli di rumore e forniscono allo stesso tempo prestazioni di alto livello. Progettato come un elicottero multi-missione in grado di affrontare missioni chiave dal trasporto offshore, l'aviazione privata e d'affari, i servizi aeromedici, la ricerca e il soccorso, così come altre missioni di servizio pubblico, la flessibilità intrinseca dell'H160 si adatta a tutti i tipi di operazioni in tutto il mondo. (Com)