Turchia-Libia: incontro ministri Esteri Al Mangoush-Cavusoglu, focus su cooperazione

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale libico, Najla al Mangoush, ha affrontato nel corso di un colloquio con l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu, i mezzi per continuare a sostenere la Libia e per rafforzare l’amicizia tra i due Paesi. L’incontro si è svolto oggi ad Ankara, capitale turca, a margine del Consiglio di cooperazione strategico di alto livello turco-libico organizzato in occasione della visita in Turchia del primo ministro di Tripoli Abdulhamid Dabaiba, giunto ad Ankara con una delegazione di 14 ministri. I due ministri degli Esteri di Turchia e Libia hanno coordinato oggi i lavori del Consiglio di cooperazione turco-libico oltre che la preparazione dell’agenda per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali. Vale la pena ricordare che nel 2014, la Libia e la Turchia hanno firmato un accordo relativo alla costituzione del Consiglio di cooperazione strategico. L'intesa era stata firmata dall’allora capo del governo ad interim libico Ali Zeidan e dall'attuale presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Lit)