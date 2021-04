Usa-Italia: Di Maio ricevuto da Blinken, al bilaterale anche Kerry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è stato ricevuto a Washington dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. A quanto si apprende, al colloquio ha preso parte anche John Kerry, inviato speciale del presidente statunitense Joe Biden per il clima. L’incontro è durato oltre un’ora. Di Maio, giunto oggi negli Stati Uniti, è il primo ministro degli Esteri ad incontrare Blinken negli Usa. La visita giunge in occasione del 160mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. “Sono tanti i dossier da portare avanti: la cooperazione in campo scientifico per affrontare al meglio la campagna vaccinale, la Libia e gli stravolgimenti climatici”, ha scritto il titolare della Farnesina su Facebook poco dopo il suo arrivo a Washington.(Nys)