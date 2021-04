Turchia-Libia: ministro Difesa turco, Ankara continuerà a sostenere stabilità dello Stato libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nazionale turco, Hulusi Akar, ha ribadito la determinazione della Turchia a sostenere l'integrità territoriale e la stabilità della Libia dopo aver tenuto un incontro oggi con il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba. Lo riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”. Dabaiba è giunto oggi in visita in Turchia alla testa di una delegazione governativa per colloqui ufficiali con il governo turco e il presidente Recep Tayyip Erdogan. Nel colloquio con il premier libico, Akar ha sottolineato che la Turchia mira a sostenere gli sforzi della Libia per garantire pace, stabilità e unità politica. Il ministro della Difesa turco ha anche osservato che Ankara continuerà a fornire formazione e consulenza militare e di sicurezza per una “Libia stabile, indipendente e sovrana”. (Tua)