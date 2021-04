Germania: ricorso a Corte costituzionale contro Fondo ripresa Ue sarebbe infondato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esperti del governo federale, “tutte” queste affermazioni “mancano palesemente dei requisiti di motivazione”. La legge di ratifica del Recovery Fund è stata, infatti, approvata alla maggioranza dei due terzi sia dal Bundestag e sia dal Bundesrat. Deve poi essere considerato che il Fondo europeo per la ripresa non prevede “alcun automatismo di responsabilità solidale” nel debito degli Stati membri né “alcun rischio evidente di responsabilità per i futuri bilanci federali”. Le sovvenzioni destinate agli Stati membri dovranno, infatti, essere rimborsate “al più tardi entro il 2058”. L’affermazione dei ricorrenti secondo cui l'Ue sta eccedendo le proprie competenze è caratterizzata da “ambiguità, omissioni e sfumature di vari aspetti legali in modo tale che chiaramente non soddisfa i requisiti per una giustificazione sufficientemente motivata di una violazione del diritto fondamentale alla democrazia”. Inoltre, per gli esperti del governo federale, sussiste “un collegamento sufficiente” tra l'autorizzazione del debito comune e il sistema delle risorse proprie dell’Ue”. (segue) (Geb)