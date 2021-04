Germania: ricorso a Corte costituzionale contro Fondo ripresa Ue sarebbe infondato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il BVerfg dovrebbe esaminare il ricorso di Alleanza volontà civica nella giornata di domani, 13 aprile. La decisione dei giudici costituzionali tedeschi è attesa entro la fine di aprile. Alleanza volontà civica è guidata dall'economista Bernd Lucke, nel 2013 tra i cofondatori di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Già a capo della formazione, Lucke ne è uscito nel 2015. Per l’economista, il ricorso al BVerfg non riguarda gli aiuti dell'Ue contro la crisi del coronavirus in quanto tali. Il problema sarebbe, piuttosto, la “tipologia di finanziamento”. (Geb)