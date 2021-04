Milano: da revisori dei conti perplessità su bilancio Comune, previsioni di entrata oltremodo ottimistiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale è stata accolta anche dall'assessore a Bilancio e Demanio Roberto Tasca, che illustrando il bilancio in aula ha assicurato la sua disponibilità a un "confronto franco e trasparente" sulle stime, augurandosi che "chi dice che le previsioni non sono corrette possa opporre a sostegno delle proprie posizioni una capacità elaborativa alternativa". "È chiaro che abbiamo delle entrate che hanno della volatilità molto consistente e di questa variabilità abbiamo tenuto conto. Le previsioni non sono dati certi, ma approssimazioni statistiche. Se qualcuno ha approssimazioni statistiche di qualità migliore, io aprioristicamente non accetto nessun giudizio", ha sottolineato Tasca, ammettendo che se il bilancio preventivo 2021 arriva in aula solo al 12 di aprile è "perché abbiamo avuto difficoltà ad affrontare anche dal punto di viste previsionale le stime degli andamenti economici e patrimoniali in condizioni che non sono mai state affrontate in passato dal Comune di Milano". "Nel primo tempo - ha infine rivendicato l'assessore - abbiamo segnato un gol, perché il bilancio 2020 lo abbiamo chiuso come sin da maggio avevamo detto che sarebbero andate le cose: siamo stati capaci di prevedere le entrate, di negoziare i trasferimenti con il governo e soprattutto di valutare che la nostra capacità di spesa poteva avere dei contenimenti. Io metto sul tavolo questo grado di credibilità e di capacità di stima". (Rem)