- "Grande successo per La Traviata in prima serata tv. Ringrazio la direzione, gli artisti e le maestranze del Teatro dell’Opera di Roma che in collaborazione con Rai Cultura, ha dato vita a uno spettacolo eccellente, riuscendo a emozionarci nonostante il momento di difficoltà". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)