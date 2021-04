Egitto-Qatar: Al Sisi riceve telefonata da emiro Al Thani per l’inizio del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi una telefonata dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in occasione dell’inizio del mese sacro islamico del Ramadan che prenderà il via domani 13 aprile. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in una nota sulla sua pagina Facebook. La conversazione telefonica avvenuta su iniziativa del Qatar conferma il disgelo nei rapporti tra il Cairo e Doha a seguito della Dichiarazione di Al Ula, che ha posto fine lo scorso 5 gennaio all’embargo contro il Qatar avviato nel giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Il 18 gennaio, il primo volo egiziano diretto a Doha è decollato dal Cairo a seguito degli accordi di normalizzazione tra i due Paesi. Lo scorso 3 marzo il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ha avuto un incontro al Cairo con l’omologo egiziano Sameh Shoukry a margine della riunione ministeriale della Lega araba, segnando l’avvio dei rapporti tra i due Paesi. (Cae)