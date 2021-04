Droga: De Corato, blitz di oggi conferma connubio tra criminalità organizzata e delinquenza straniera a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza droga a Milano è costante". Con queste parole l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta gli arresti di oggi nel capoluogo lombardo. "Milano - prosegue De Corato - è ormai diventata la capitale italiana dello spaccio e crocevia del traffico di stupefacenti, come lo stato di Sinaloa in Messico e la città di Medellin in Colombia. Tutto ciò conferma il connubio tra la criminalità organizzata e la delinquenza straniera". "Addirittura, tra gli arrestati ci sono i genitori di un ragazzino che già a 11 anni era stato istruito da loro per il confezionamento e la consegna degli stupefacenti. È chiaro - aggiunge l'assessore regionale - che serve tenere sempre alta l'attenzione su questo fenomeno per contrastarlo il più possibile". "Ringrazio la locale Direzione distrettuale antimafia, il procuratore aggiunto Alessandra Dolci e il sostituto procuratore Gianluca Prisco, e l'Arma dei Carabinieri per l'ottimo lavoro d'indagine e gli arresti svolti. Mi auguro che la magistratura, adesso, faccia la sua parte con pene esemplari per questi criminali", conclude De Corato. (Com)