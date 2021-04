Roma 2021: Ferrara (M5s), Calenda racconta fesserie su Raggi, ha ossessione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda", candidato a sindaco di Roma per Azione "cerca sempre di far passare una cosa per un'altra, raccontando fesserie di qua e di là su chiunque capiti. È uno che cerca di rosicchiare come i sorci il consenso di Virginia Raggi parlando male di lei". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Anche oggi era in televisione a raccontare che la sindaca di Roma non sa riconoscere il Colosseo - aggiunge -. Voi vi rendete conto di chi è questo soggetto? È un individuo che la perseguita politicamente in modo ossessivo. Tutti i giorni. Uno che ha un'attenzione spasmodica verso una donna infaticabile, scortata e minacciata dai clan è un caso da tenere sotto controllo. Assolutamente - conclude - va controllato". (Rer)