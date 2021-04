Cile: ministro Scienza, valutazioni su efficacia vaccini devono basarsi su prove scientifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Scienza del Cile, Andrés Couve Correa, ha sottolineato che qualsiasi valutazione sull’efficacia dei vaccini anti Covid-19 deve basarsi su basi scientifiche. Il ministro è intervenuto così al dibattito nato in seguito alle dichiarazioni del direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese, Gao Fu, che nel fine settimana, nel corso di una conferenza stampa a Chendgu, ha dichiarato che l'efficacia dei vaccini contro il coronavirus prodotti dalla Cina "non è elevata". “In relazione ai dubbi che gli articoli di stampa hanno sollevato sul vaccino Sinovac, ribadiamo l'importanza di inquadrare la discussione nelle prove disponibili. Disponiamo di studi scientifici con i più alti standard per valutarne la sicurezza e l'efficacia”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. (segue) (Abu)