Imprese: Pianese (Coisp), rabbia comprensibile ma no a violenza contro agenti

- "La rabbia e la disperazione di chi sta manifestando in queste ore a Roma è comprensibile. Quello che non riteniamo comprensibile è l’aggressione ai danni delle Forze dell’ordine”. Così il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese, a proposito dei tafferugli durante il sit-in Io-Apro di oggi pomeriggio in Piazza San Silvestro a Roma. “Rispettiamo e comprendiamo chi esprime il proprio dissenso con modalità rispettose della legge - continua - ma non possiamo giustificare chi, magari infiltrandosi in queste manifestazioni, approfitta in maniera strumentale del malessere economico e sociale di tante persone in difficoltà per aggredire gli agenti, rei soltanto di fare il proprio lavoro difendendo lo Stato”, conclude.(Com)