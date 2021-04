Giustizia: Bazoli (Pd), Lega e FI non vogliono aiutare Cartabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che il segretario della Lega Salvini e il capogruppo di Forza Italia alla Camera dichiarano che la riforma della giustizia penale la faranno loro, quando saranno al governo". Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli. "Dobbiamo dunque pensare che né la Lega, né Forza Italia, sono interessate ad aiutare la ministra Cartabia a portare a termine la riforma in cantiere del processo penale - continua il parlamentare in una nota -, su cui lei stessa ha chiesto la collaborazione di tutta la maggioranza. Evidentemente il retropensiero di Lega e Forza Italia è che non serva a nulla. Noi pensiamo invece si debba cogliere l'occasione di questa maggioranza larga per aiutare la ministra a fare un riforma della giustizia con ampio consenso, capace di resistere nel tempo". Per Bazoli, "se non si capisce che questo è il senso e l'urgenza di questo governo, e si pensa di vivacchiare o di sabotare i tentativi di riforme serie, allora tanto vale stare all'opposizione".(Com)