Ue: Regling, risposta alla crisi è stata rapida con Recovery Fund

- A chi piace criticare l'Ue per la lentezza nel prendere le decisioni va ricordato che "non siamo gli Stati Uniti d'Europa". Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità, Klaus Regling, in un'intervista all'emittente "Bloomberg Tv" in riferimento alle differenze tra Ue e Usa nella risposta alla crisi pandemica. "Siamo nell'area dell'euro 19 Stati e nell'Unione europea 27 stati sovrani. Quindi le decisioni richiedono un pò più di tempo", ha affermato evidenziando che l'Ue è stata in grado di dare una risposta rapida con il Recovery Fund. "Non c'è mai stata l'aspettativa che i soldi sarebbero arrivati prima di metà 2021", ha precisato, "quindi niente di cui lamentarsi". A suo modo di vedere, inoltre, l'effetto di questo pacchetto di aiuti da 750 miliardi di euro nel lungo termine sarà molto positivo. (Res)