Lazio: Battisti (Pd), congratulazioni a Vincenzi nuovo presidente Consiglio regionale

- “Esprimo le mie più vive congratulazioni a Marco Vincenzi, eletto oggi Presidente del Consiglio regionale del Lazio". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Sara Battisti. "Il suo lavoro da capogruppo del Pd - aggiunge - è stato importante: ha guidato con sapienza e impegno il nostro gruppo in Consiglio. Marco trasferirà le sue competenze nel nuovo ruolo di presidente dell’assise regionale. Rinnovo i ringraziamenti a Mauro Buschini che con le sue dimissioni ha dato un segnale forte di trasparenza e integrità politica. Ora torniamo a lavoro per rappresentare le istanze dei nostri cittadini in Consiglio regionale.”.(Com)