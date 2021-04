Usa: piano infrastrutture, Biden riceve delegazione bipartisan del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà oggi allo Studio ovale della Casa Bianca una delegazione bipartisan di membri del Congresso per discutere il piano da 2 mila miliardi di dollari su infrastrutture e lavoro che dovrebbe approdare alla Camera dei rappresentanti nelle prossime settimane. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, che cita fonti dell’amministrazione Biden secondo cui le trattative potrebbero portare a delle modifiche della proposta, che prevede un aumento delle tasse sulle imprese (con l’incremento dell’aliquota dal 21 al 28 per cento) e fondi federali a pioggia per strade, ponti, trasporto pubblico, edilizia, banda larga, reti idriche, scuole e altro. I repubblicani non sembrano al momento disposti ad appoggiare il piano al Congresso. Se i negoziati non dovessero sbloccare lo stallo, la Casa Bianca potrebbe decidere di far passare il disegno di legge attraverso una procedura di scostamento di bilancio al Senato: in tal caso, per l’approvazione non sarebbero necessari i voti dei repubblicani ma basterebbe una maggioranza semplice di 51 voti (assicurati dai 50 senatori democratici e dalla vice presidente Kamala Harris). All’incontro odierno parteciperanno i rappresentanti repubblicani Don Young e Garret Graves e i democratici Donald Payne e David Price; i senatori repubblicani Roger Wicker e Deb Fischer e i democratici Maria Cantwell e Alex Padilla. Dovrebbe partecipare anche la vice presidente Harris. Prima dell’incontro, Biden avrà inoltre una riunione virtuale con i capi d’impresa del settore dei semiconduttori.(Nys)