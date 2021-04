Milano: De Corato (Fd'I), controllare rispetto misure anti-Covid nelle moschee durante Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dell’inizio del Ramadan, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha lanciato l’allarme sugli assembramenti nelle moschee. “Sono circa 150 mila i musulmani presenti a Milano e viene lecito domandarsi come verrà garantito il rispetto delle misure anti-contagio all'interno dei luoghi di culto islamici”, ha detto De Corato intervenendo in Consiglio comunale, chiedendo “chi controllerà il rispetto delle misure anti-contagio nelle moschee, in particolar modo in quelle abusive, decisamente numerose a Milano. Oltre a quelle regolari e a quelle irregolari di via Padova, via Gonin, via Quaranta e via Maderna che il Comune, con il Piano delle attrezzature religiose, ha sanato, ne esistono almeno altre dodici abusive sparse per la città che hanno sempre operato indisturbate nonostante le segnalazioni dei cittadini”. “Mi auguro vivamente che nel prossimo mese questi luoghi di culto, abusivi e non, siano oggetto di frequenti controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia locale per garantire il rispetto delle misure anti contagio. Se così non fosse, verrebbe da pensare che evidentemente le normative anti Covid non valgono per tutti allo stesso modo”, ha concluso De Corato. (Com)