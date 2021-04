© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi". Così in una nota il gruppo M5s alla Regione Lazio. "Limportante ruolo che è chiamato a ricoprire, in questo periodo così difficile per tutti - aggiunge - sia d'impulso al lavoro impegnativo che il consiglio tutto dovrà svolgere, con responsabilità politica e istituzionale".(Com)