Vaccini: Cecchetti (Lega), Lombardia prima per somministrazioni ha messo in sicurezza over80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è la prima Regione in Italia per numero di vaccini somministrati, siamo due milioni e cento mila, la Lombardia ha somministrato la prima dose vaccinale a tutti gli over 80, in Lombardia non ci sono stati furbetti che hanno saltato la fila o categorie professionali privilegiate, in Lombardia stiamo sfiorando la media di 50mila vaccini somministrati al giorno". Lo sottolinea in una nota Fabrizio Cecchetti, vice presidente dei deputati della Lega e coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier. "Eppure - prosegue - non passa giorno senza che gli esponenti regionali del Pd non si straccino le vesti, per questo presunto disguido o quello". "Chissà cosa farebbero se fossero in quelle Regioni come la Toscana, la Campania, la stessa Puglia tornata in zona rossa", si chiede Cecchetti, osservando che "non direbbero nulla, perché le amministra il Pd". (Com)