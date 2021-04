Roma 2021: Corbucci (Pd), primarie via maestra, bene Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico di Roma in questi anni "ha sempre lavorato per promuovere primarie di coalizione, per permettere alle romane e ai romani di scegliere la figura migliore per rigenerare Roma". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "Per questa ragione - aggiunge - accolgo con grande soddisfazione le parole del segretario Enrico Letta che le ha indicate come la strada maestra per individuare le future candidate e i futuri candidati a Sindaco delle grandi città. A Roma esiste una grande comunità politica unita composta da donne e uomini che è già al lavoro sul programma per il rilancio della città e che sarà in prima linea per coinvolgere i nostri cittadini". (Com)