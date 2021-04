Albania: premier Rama invita emigranti a tornare in patria per rilanciare settore agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese concederà 5 mila euro a ogni emigrante che tornerà in patria per ricostruire la casa paterna al fine di promuovere la creazione di agriturismi. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama durante il suo discorso a Belsh, invitando gli emigranti a tornare in Albania per investire nell’economia nazionale. "Avremo quattromila visitatori alla settimana a Belsh. Abbiamo deciso che durante il terzo mandato, daremo una donazione di cinquemila euro ad ogni emigrante che verrà in Albania per ricostruire la casa dei suoi nonni, o ad ogni padre emigrato per trasformare queste case in parti del motore nella possibilità di portare soldi. Questo porterà grande trasformazione economica”, ha detto Rama secondo quanto riportato dal portale di informazione "Albanian Daily News".(Alt)