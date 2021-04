Ue: Regling, oggi c'è maggiore capacità di sostenere il debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di sostenibilità del debito da parte dei governi oggi è più alta di quello che pensavamo qualche decennio fa: quindi, in questo senso, livelli di debito più alti non sono preoccupanti. Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità, Klaus Regling, in un'intervista all'emittente "Bloomberg Tv". "Tuttavia ci sono naturalmente dei limiti", ha precisato Regling secondo cui ciò si vede anche in altri Paesi nel mondo senza valute di riserva, "in cui i livelli di debito raggiungono di nuovo aree rischiose molto più velocemente".(Res)