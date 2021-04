Covid: Ronzulli (FI), conseguenze su sanità rischiano di fare più morti della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità bloccata dal virus rischia di fare più morti della pandemia stessa. Vittime collaterali e silenziose che non fanno notizia, ma fanno registrare numeri da brivido". Lo afferma in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. Secondo la parlamentare, "bisogna intervenire immediatamente potenziando le strutture ospedaliere e il personale sanitario così da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute e a cure adeguate. Il rischio è che alla fine della pandemia piangeremo altri morti per tutte le patologie al momento trascurate a causa dell'emergenza e del sovraffollamento nei reparti di terapia intensiva e in generale degli ospedali". L'esponente di FI aggiunge che "migliaia, infatti, sono le operazioni e gli esami clinici, anche per patologie gravi come quelle oncologiche, rimandati. In Italia ci sono circa 11 milioni di malati che in quest'anno di Covid non hanno avuto adeguato accesso alle cure e nei soli mesi tra marzo e dicembre del 2020 - conclude Ronzulli - si sono registrati ben 108.178 decessi in più rispetto agli anni precedenti".(Com)