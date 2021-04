Roma: festa con otto persone ai Parioli, multati giovani studenti per oltre 2 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schiamazzi e musica nel corso di una festa privata in un condominio ai Parioli hanno destato l'attenzione del vicinato. Sul posto, in via Ruggero Fauro, a seguito della segnalazione sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato la presenza di otto ragazzi, tutti studenti universitari di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che stavano festeggiando in violazione alle norme vigenti. Il party clandestino è stato interrotto e i giovani sono stati identificati e sanzionati per 2.240 euro in totale.(Rer)