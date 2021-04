Difesa: Polonia, i primi F-35 statunitensi saranno consegnati nel gennaio 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi caccia F-35 statunitensi saranno consegnati alla Polonia nel gennaio del 2026. Lo ha rivelato oggi il brigadier generale Ireneus Nowak, ripreso dal portale "Wiadomosci". Il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, ha incontrato oggi alla base militare tattica di Lask, nel voivodato di Lodz, i piloti polacchi rientrati dagli Stati Uniti dopo aver partecipato a una simulazione di addestramento su questo tipo di velivoli. All'addestramento a Fort Worth ha partecipato il medesimo Nowak. I primi esemplari di F-35 verranno consegnati proprio alla base di Lask, che sarà il luogo di riferimento per il primo squadrone. Varsavia ha sottoscritto con Washington un contratto per la consegna di 32 caccia di questo tipo per un valore totale di circa 4,6 miliardi. (Vap)