Cnr: Garavini (Iv), auguri di buon lavoro a Carrozza

- La senatrice di Italia viva Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri di palazzo Madama, rivolge gli "auguri di buon lavoro a Maria Chiara Carrozza, prima donna presidente del Cnr. È particolarmente significativo - continua la parlamentare in una nota - che questa nomina avvenga in un momento di rilancio e rinnovamento del Paese tutto. Una fase storica nella quale la ricerca ha un ruolo cruciale. Maria Chiara Carrozza è stata la rettrice più giovane d'Italia e si è sempre contraddistinta per l'attenzione alla formazione accademica e alla ricerca come volano di sviluppo sociale ed economico. Stimata in Italia e all'estero - conclude l'esponente di Iv -, la sua nomina è un bel momento per l'affermazione femminile nel campo scientifico". (Com)