Ecuador: Ue si congratula per svolgimento secondo turno elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si congratulata con i cittadini ecuadoregni per lo svolgimento del secondo turno delle elezioni presidenziali, che ha visto l'affermazione del conservatore Guillermo Lasso. Il processo elettorale è stato "pacifico e ha visto un'alta affluenza alle urne che riflette il forte impegno del popolo ecuadoriano per la democrazia". Lo afferma in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha sottolineato che i risultati preliminari mostrano "una comoda vittoria di Guillermo Lasso" e che "l'Ue attende con impazienza di lavorare con il nuovo presidente eletto". Negli ultimi anni, l'Ecuador e l'Ue hanno sviluppato "una cooperazione di successo in un'ampia gamma di settori, compreso il dialogo politico, i diritti umani, il commercio e le questioni economiche, nonché nei consessi multilaterali", ha aggiunto il Seae. "L'Ue rimane un partner impegnato dell'Ecuador e lavorerà per continuare a rafforzare questo partenariato di lunga data con il nuovo governo", ha concluso. (segue) (Beb)