Ecuador: Ue si congratula per svolgimento secondo turno elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guillermo Lasso Mendoza è il presidente eletto dell'Ecuador. L'ex banchiere, giunto al terzo tentativo di conquistare la guida del paese andino, ha battuto al ballottaggio tenuto ieri il neo socialista Andrés Arauz portando a termine una rimonta di non poco conto. Con il 98,36 per cento delle schede scrutinate, Lasso ha ottenuto il 52,49 per cento dei voti, contro il 47,51 per cento andati al delfino dell'ex presidente Rafael Correa. "Oggi è un giorno di festa, la democrazia ha trionfato. Gli ecuadoriani hanno usato il loro diritto ad eleggere e hanno optato per un nuovo percorso", ha detto Lasso salutando i simpatizzanti riuniti al Centro congressi di Guayaquil. "Un nuovo percorso molto diverso d quello degli ultimi 14 anni. Dal 24 maggio ci faremo carico della responsabilità della sfida di cambiare le sorti della nostra patria e far sì che per tutti l'Ecuador sia un paese di opportunità e di prosperità". Il presidente eletto ha inoltre dato conto della chiamata di congratulazioni di Arauz. "Grazie per aver ratificato il tuo impegno con il rafforzamento della democrazia nel nostro paese", ha scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Al primo turno del 7 febbraio Lasso aveva ottenuto il 19,74 per cento dei voti contro il 32,7 per cento di Arauz. (segue) (Beb)