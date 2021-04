Lazio: Vincenzi (Pd), sarò il presidente di tutti, assolverò compito con massimo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi del Pd, eletto oggi dall'Aula della Pisana, nel suo breve discorso di insediamento, si è detto "onorato di essere stato eletto presidente del Consiglio regionale del Lazio. Ringrazio l'intero Consiglio e i colleghi per avermi affidato questa alta responsabilità - ha detto - . Assolverò il compito che mi avete chiamato a svolgere con il massimo impegno. Mi avete nominato a poco meno di due anni dal termine dell'attuale legislatura. Il mio compito principale sarà continuare a garantire rispetto delle prerogative di ciascun consigliere affinché - ha aggiunto Vincenzi - possa espletare compiutamente e al meglio le proprie funzioni previste e tutelate dal nostro ordinamento. Sarò anche io, come i miei predecessori, il presidente di tutti, consigliere e consiglieri di opposizione e maggioranza senza alcuna distinzione - ha sottolineato -. Insieme continueremo a lavorare con dedizione, impegno ed entusiasmo, coscienti del ruolo e delle responsabilità che le elettrici e gli elettori ci hanno conferito esprimendo il loro voto. Userò tutte le mie energie per svolgere con il vostro aiuto nel modo migliore possibile e nell'interesse pubblico il prestigioso incarico di presidente del Consiglio regionale del Lazio". Infine, Vincenzi ha affrontato anche il tema Covid: "Nel corso degli ultimi 13 mesi il Lazio e le nostre comunità hanno saputo resistere alla pandemia e oggi abbiamo una capacità organizzativa in grado di somministrate i vaccini necessari per uscire dall'emergenza e sconfiggere il virus. Noi daremo il nostro contributo", ha concluso.(Rer)