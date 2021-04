Ue: Regling, positivo sistema globale con più valute competitive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’euro non ha mai cercato di sostituire il dollaro, ma avere un sistema con più valute competitive può essere un bene per l'economia mondiale. Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità, Klaus Regling, in un'intervista all'emittente "Bloomberg Tv". Regling ha in proposito citato l'esempio di ciò che è successo negli anni '80 e in America Latina e negli anni '90 in Asia a causa della dipendenza da una sola valuta. "Il renminbi, in questo sistema globale che cambia, sta guadagnando importanza rispetto ad altre valute come l'euro", ha riconosciuto Regling. Il governo cinese vuole rafforzare il ruolo internazionale del renminbi", ha aggiunto. (Res)