Covid: manifestanti io Apro bloccano il traffico su via del Muro Torto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 50 persone, lasciata piazza San Silvestro dove si erano radunati per la manifestazione non autorizzata dell'associazione Io Apro, a Roma, hanno raggiunto piazzale Flaminio intralciando il traffico su via del Muro Torto. Ad attenderli, all'imbocco di piazza del Popolo, un folto cordone di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Altri agenti stanno intervenendo per allontanare i manifestanti e ripristinare le condizioni per far scorrere il traffico. (Rer)