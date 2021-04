Lavoro: M5s, quasi 2mila aziende hanno aderito al Fondo nuove competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi mesi dall'attivazione del Fondo per le nuove competenze, creato dal Movimento 5 stelle al governo con l'ex ministro Catalfo, sono quasi 2mila le aziende che hanno deciso di richiederlo, circa 153mila i lavoratori coinvolti e oltre 14,4 milioni le ore di formazione autorizzate. Lo riteniamo un risultato importantissimo, perché per accompagnare la transizione ecologica e il cambiamento in atto nel mercato del lavoro dobbiamo puntare su formazione e competenze". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama. "Al Fondo, che punta a innalzare il livello del nostro capitale umano offrendo la possibilità ai lavoratori di riqualificare le proprie abilità per adattarsi alle mutate conseguenze del mercato del lavoro, ma guarda anche alle aziende, hanno avuto accesso imprese di grandi e medie dimensione, non solo al nord ma anche al sud e al centro. E questo è importante, perché lo strumento nasce anche per sostenere le imprese, consentendo loro di adeguare il proprio know how ai nuovi modelli organizzativi e produttivi nel post-pandemia, che vanno ancorati ai processi di transizione ecologica, che è strettamente connessa con la necessità di forti investimenti in capitale umano, istruzione e formazione", concludono. (Com)