Lazio: Pd, auguri a Vincenzi eletto presidente Consiglio regionale, grazie a Buschini

- Il gruppo del Partito democratico al Consiglio regionale del Lazio augura, in una nota, "buon lavoro a Marco Vincenzi che da oggi guiderà il Consiglio Regionale del Lazio. Grazie alla sua esperienza Marco è la figura giusta per ricoprire questo prestigioso incarico. Lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi due anni come capogruppo e gli auguriamo il meglio. Ci uniamo infine alle parole di affetto e stima che ha voluto dedicare a Mauro Buschini durante il proprio discorso di insediamento".(Com)