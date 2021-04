Imprese: Mariani (Mbda Italia), per la prima volta contribuito a risultato di Gruppo per ritorno ad azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Mbda Italia ha conseguito un risultato economico molto importante, di gran lunga superiore al budget che ci eravamo dati prima della pandemia: questo ci ha consentito di contribuire per la prima volta al risultato complessivo del Gruppo in termini di ritorno per gli azionisti. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, durante la conferenza stampa organizzata oggi sulle attività italiane del Gruppo. “Lo abbiamo fatto grazie soprattutto a tre direttrici: l’accordo firmato a novembre per fornire il sistema antinave Teseo Mk2-E alla Marina militare italiana; lo Storm Shadow, la cui seconda tranche è diventata efficace nel primo quarto di quest’anno; e l’iniziativa delle Fremm all’Egitto, dove Mbda ha una componente importante dei sistemi basati Aster e Teseo”, ha spiegato. (Ems)