Lazio: al via Consiglio regionale per eleggere nuovo presidente Aula, fumata nera prima votazione

- Al via la seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio per eleggere il nuovo presidente dell'Aula a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente di Mauro Buschini (Pd), dopo il caso assunzioni. Fumata nera nella prima votazione del consiglio, presieduto David Porrello (M5s). In Aula alla Pisana anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Nella prima votazione il consigliere del Pd Marco Vincenzi ha ottenuto 33 voti, 7 schede bianche e 4 schede nulle. Nella primo scrutinio segreto non è stato dunque raggiunto il quorum dei due terzi previsto dallo statuto (34 voti). Si procede quindi alla seconda votazione con il quorum ridotto a tre quinti dei componenti. Mentre dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti. (Rer)