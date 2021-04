Germania: industria prevede aumento esportazioni dell’8,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, nonostante la crisi del coronavirus, le esportazioni del settore industriale della Germania aumenteranno dell’8,5 per cento. È quanto prevede il presidente dell’Associazione federale dell’industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm. A oggi, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l’organizzazione aveva stimato un incremento del 6 per cento, dopo il crollo del 9,3 per cento registrato nel 2020. “Il commercio estero sta diventando la leva centrale della crescita, soprattutto con Stati Uniti e Cina come motori principali”, ha affermato Russwurm.(Geb)